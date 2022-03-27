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Haberler Spor Manisa FK’da Sousa aranıyor

Manisa FK’da Sousa aranıyor

32 yaşındaki Portekizli oyuncu siyah-beyazlılarda, sezonun 2. yarısı kulübeye mahkum kaldı

27.3.2022

Manisa FK’da Sousa aranıyor
SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından Boluspor'la kritik bir maça çıkacak olan Manisa Futbol Kulübü'nde Andre Sousa gözden düştü. Sezon başında büyük umutlarla Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan transfer edilen 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, teknik direktör Turgay Altay'ın bir türlü gözüne giremedi. Sezonun ilk devresinde 13 maçta 6 kez ilk 11'de görev alan Sousa, ikinci yarıda 7 maçtan sadece 2'sine banko başlayabildi. Form düşüklüğü yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Sousa, son 4 maçta toplam 50 dakika süre alabildi. Yedek kulübesine mahkum kalan tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. ■ ÜMİT YÖNEY
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