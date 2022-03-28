17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

BU yıl 17.'si düzenlenen, 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcunun katıldığı N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan atletler, Galata Köprüsü'nü geçti. Köprü bitiminde dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı'da bitiş çizgisine ulaştı. Yarı maratonda erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak 1. olurken, aynı ülkeden Daniel Mateiko 1.00.05 ile 2.'liği, Emmanuel Bor ise 1.00.20 ile 3.'lüğü elde etti. Kadınlarda da 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu 1.05.52 ile 2., Kenyalı Vicoty Chepngeno 1.06.58 ile 3. oldu. 10 km yarışında ise Alihan Yılgın 32.56'lık derecesiyle 1. olurken, Uğur Kemal Derin 33.14 ile 2., Bedri Şimşek 33.24 ile 3. sırada yer aldı. 1. olan atletlere 7.500 dolar, 2.'lere 5

bin dolar, 3.'lere ise 4 bin dolar para ödülü verildi.