İstifa da yok görev de yok

Tahkim Kurulu'nun tüm dengeleri alt üst ederek Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 18 hakem ve 3 gözlemciyi 'liste dışı bırakma' kararını iptal etmesinin yankıları sürerken MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan flaş bir hamle geldi. Tahkim Kurulu'nun kararının ardından Gündoğdu'nun istifa etmesi ve söz konusu hakemlere yeniden görev verilmesi beklenirken, Gündoğdu'nun kesinlikle istifa etmeyi düşünmediği açıklandı. Antalya'da yapılan hakem seminerinde konuşan Gündoğdu, "Tahkim Kurulu bir karar aldı ama biz ve siz görevimizin başındayız. Aynı kadroyla yola devam edeceğiz" dedi.

TFF'DEN 'ARKANDAYIZ' MESAJI

Ayrıca Tahkim Kurulu toplantısının olduğu günün ertesine seminer konularak söz konusu hakemlerin seminere katılmaması sağlandı. Talimatlar gereği seminere mazeretsiz olarak katılmayan hakemler 4 hafta süreyle maç alamıyor. Dolayısıyla bu hakemler 4 hafta zaten cezalı. Sezon sonu da büyük olasılıkla klasman düşürülecekler. Yani, istifa da yok, maç da yok. Öte yandan Türkiye Fukbol Federasyonu'ndan da Gündoğdu'ya "arkandayız" mesajı iletildiği ve kurulun göreve devam edeceği ileri sürüldü.

CÜNEYT ÇAKIR BİLMECESİ

UEFA Hakem Kurulu'nun son karardan sonra, FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'a Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'nde maç verme olasılığının doğduğu ifade edildi. Ancak kendi liginde görev alamayan bir hakemin bu organizasyonlarda maça çıkma olasılığının da hayli düşük olduğu kaydedildi. Çakır eğer 2022 Katar Dünya Kupası'nda görev alabilirse üst üste 6 büyük organizasyonda görev alan ilk hakem olacaktı.

COLLİNA BİLGİ ALACAK

KONUYU yakından takip eden FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'nin, TFF ile MHK'nın liste dışı bıraktığı FIFA kokartlı hakemlerden bilgi alacağı öğrenildi. Özellikle Rosetti'nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlığa dikkat çekilirken, Türkiye'de de bir dönem eğitimci olarak görev yapan İtalyan futbol adamının başta Cüneyt Çakır olmak üzere hakemlerle temasta olduğunu bildirildi. Rosetti'nin, "4 hakemle ilgili bize bildirim yapılmadı. Yargı sürecini bekledik" dediği kaydedildi.