Milliler ilk peşinde

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye olarak Dünya Kupası şansını kaybetti. Ay-Yıldızlılar, son olarak 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası'nda 3'üncü olarak tarihi bir başarı elde etmişti. İtalya ise sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk ettiği maçta kalesinde gördüğü son dakika golüyle 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda yer alamadı. Geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklayan Almanya doğumlu orta saha Salih Özcan, Konya'da İtalya ile oynanacak maç için kadroya dahil edildi.

KUNTZ İLE 6. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile 6. maçına çıkacak. Kuntz yönetiminde geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden milli takım, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı. Milliler, Norveç ile berabere kalırken, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'ı yendi. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Ay-Yıldızlalar Kuntz yönetimindeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

TÜRKİYE 604. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı. Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.

"SORUMLULUGUN FARKINDAYIM"

A Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın Milli Takımı bırakma kararının ardından kaptanlık pazubendini takacak olan Hakan Çalhanoğlu, kaptanlık sorumluluğunun farkında olduğunu dile getirerek, "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. İnşallah gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum. Zaman çabuk geçiyor" sözlerini sarf etti.