Bitsin bu hasret

SİGORTA Shop Kadınlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, 11 yıl önce düştüğü Sultanlar Ligi'ne yeniden çıkmak için gün saymaya başladı. Sezon içinde A Grubu'nda mücadele eden İzmir temsilcisi, grubu zirvede bitererek Bursa'da yapılan Play-Off yarı final maçlarında da 3'te 3 yaptı ve final grubuna kaldı. 1 Nisan'da yine Bursa'da başlayacak final maçlarında mücadele edecek İzmir temsilcisi oynayacağı 3 maçın ikisini kazanması halinde 11 yıllık hasretine son verecek.

İzmir ekibi Karşıyaka, ilk maçında 1 Nisan Cuma günü Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 14.30'da Gaziantep ekibi Adam Voleybol ile mücadele edecek. 2 Nisan Cumartesi ise yeşil-kırmızılılar 12.00'de Ankara temsilcisi İlbank ile kapışacak. Kaf-Kaf, 3 Nisan Pazar günü ise Adana ekibi Çukurova Belediyespor ile saat 14.30'da oynayacak. Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.