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Haberler Spor Bitsin bu hasret

Bitsin bu hasret

Son olarak 11 yıl önce Sultanlar Ligi’nde yer alan KSK, lige yeniden çıkmak için gün sayıyor

30.3.2022

Bitsin bu hasret

SİGORTA Shop Kadınlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, 11 yıl önce düştüğü Sultanlar Ligi'ne yeniden çıkmak için gün saymaya başladı. Sezon içinde A Grubu'nda mücadele eden İzmir temsilcisi, grubu zirvede bitererek Bursa'da yapılan Play-Off yarı final maçlarında da 3'te 3 yaptı ve final grubuna kaldı. 1 Nisan'da yine Bursa'da başlayacak final maçlarında mücadele edecek İzmir temsilcisi oynayacağı 3 maçın ikisini kazanması halinde 11 yıllık hasretine son verecek.

İzmir ekibi Karşıyaka, ilk maçında 1 Nisan Cuma günü Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 14.30'da Gaziantep ekibi Adam Voleybol ile mücadele edecek. 2 Nisan Cumartesi ise yeşil-kırmızılılar 12.00'de Ankara temsilcisi İlbank ile kapışacak. Kaf-Kaf, 3 Nisan Pazar günü ise Adana ekibi Çukurova Belediyespor ile saat 14.30'da oynayacak. Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

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