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Haberler Spor Menemenspor’da asistler Abdullah’tan

Menemenspor’da asistler Abdullah’tan

30.3.2022

Menemenspor’da asistler Abdullah’tan
SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla ateş hattıyla arasındaki bağı koparan Menemenspor'da Abdullah Aydın verdiği gol paslarıyla ön plana çıktı. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki on numara, sarı-lacivertli ekipte 8 asist yaptı, bir kez de gol sevinci yaşadı ve 9 gole direkt katkı sağladı. Ligde 22 maçta 18 kez ilk 11'de görev alan gurbetçi futbolcu performansıyla da alkış aldı. Samsunspor, Balıkesirpor, Keçiörengücü, Bandırmaspor karşısında 1'er asiste imza atan genç oyuncu, son iki maçta Samsunspor ve Boluspor'a karşı ise 2'şer kez gol pası vererek yıldızlaştı.
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