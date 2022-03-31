Altın adamlar

MACARİSTAN'IN başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki altın madalya sevinci yaşadık. A Milli Takım, takım halinde de Azerbaycan'ın ardından Avrupa 2.'si oldu. Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda muhteşem bir başarıya imza attı.

Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı. İlk devreyi 2-0 önde kapatan milli spocu, karşılaşmayı 6-1 kazarak birincilik kürsüsüne çıktı. Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı. Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya ulaşan Feyzullah Aktürk, 20 günde ikinci zaferini kazandı.

9. KEZ ZİRVEDE

125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Macaristan'daki zaferiyle kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

SÜLEYMAN ATLI GÜMÜS KAZANDI

MACARİSTAN'DA devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, erkekler serbest stil 61 kiloda ikinci oldu. Süleyman Atlı, finalde Ermeni Arsen Harutyunyan'a 15-3 teknik üstünlükle mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

OSMAN GÖÇEN'DEN BRONZ MADALYA

86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, İsrailli rakibini yenerek bronz madalya kazandı. Üçüncülük maçında İsrail'den Uri Kalashnikov ile karşılaşan Göçen, rakibini 8-8'lik skorda iki puanlık oyunlarının avantajıyla yenerek Avrupa 3.'sü oldu.

EVİN DEMİRHAN VE YASEMİN ADAR FİNALDE

KADINLARDA Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi. 76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Macar Bernadett Nagy ile yaptığı müsabakayı tuşla kazanarak finale yükseldi. Yasemin, altın madalya maçında Estonyalı Epp Maee ile karşı karşıya gelecek.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz da yarı finalde Rumen Emilia Alina Vuc karşısında minderden 8-5 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Evin, altın madalya mücadelesinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşılaşacak.