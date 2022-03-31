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Haberler Spor Rota Koleji Türkiye 2.’si

Rota Koleji Türkiye 2.’si

31.3.2022

Rota Koleji Türkiye 2.’si
Rota Koleji Ortaokul Voleybol Takımı, Türkiye ikincisi oldu. Rota Koleji, 9 bin okulun katıldığı İzmir, Manisa ve Osmaniye'de gerçekleşen tüm grup ve yarı final maçlarını geçerek Türkiye finaline kaldı. 23-27 Mart'ta Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda grubunda tüm rakiplerini yenerek ilk 4 takım arasına giren Rota Koleji, Türkiye Şampiyonası final maçında Mersin Pirireis Ortaokul Voleybol Takımı'na yenilerek Türkiye ikincisi oldu. Rota Koleji Genel Müdürü Kadir Açıkbaşlar, voleybol şube müdürü Meltem Aksoy, antrenör Özge Sümerkan ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.
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