Sonu güzel olsun

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 1-3 Nisan'da Bursa'da yapılacak final etabında şampiyonluk mücadelesi verecek Karşıyaka, 11 yıllık Sultanlar Ligi özlemine son vermek için kolları sıvadı. Yıllardır yer aldığı 1. Lig'de 6. kez Play-Off'a kalan yeşil-kırmızılılar, bir yabancı takviyeli, altyapı ağırlıklı kadrosuyla bu defa hedefe varmak istiyor.

Geçen sezon yarı final oynattığı antrenör Reşat Yazıcıoğulları, "Çok kıymetli rakiplerimiz, ağır kadrolar var. Kulübümüzü ve bu kulübün taraftarını iyi bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Rakiplere saygı duruyoruz. Benim takımım da saygıyı hak ettiğini yarı finalde herkese ispatladı. Oyuncularım güçlü rakiplere karşı mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadı" dedi.

GENÇ BİR EKİBİMİZ VAR

ÇOK genç bir takım olduklarını belirten antrenör Reşat Yazıcıoğulları, "Bu konuda stres yaşamıyoruz. Herkesin kendine göre maddi manevi gücü vardır. En büyük gücümüz gençliğimiz, isteğimiz, taraftar olacak." dedi.

KAPTAN SİMAY'IN İNANCI TAM

KARŞIYAKA'NIN kaptanı Simay Akdağ, "Genç kadromuzla finale kalarak büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. 5 arkadaş ilk kez Play-Off tecrübesi yaşıyor. Final etabında çok daha zorlayıcı maçlara çıkacağımızın farkındayız. Tecrübeli rakiplere karşı hatanın telafisinin olmadığı müsabakalar bizi bekliyor. Hata oranını aza düşürüp aynı isteği gösterirsek hedefe ulaşabiliriz. Takım arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum. Final Four'da ismimizi Sultanlar Ligi'ne yazdırabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

SECEM EGE: EMEK VERDİK

KARŞIYAKA'NIN en genç oyuncusu olan 17 yaşındaki Secem Ege hedefe ulaşacaklarını açıkladı. Ege, "Sezon başından buraya kadar çok çalıştık, çok emek verdik. Yaş ortalamamız düşük ama takım içinde çok büyük bir yardımlaşma var. Çalışarak buralara geldik. Final Four'a kaldığımız için çok mutluyuz. Bu benim için ilk deneyim. Yaş ortalamamızın düşük olması ve tecrübesizlik dezavataj gibi görünse de aslında enerjimiz diğer takımlara göre çok daha iyi. Karşıyakalı olmak benim için gurur ve büyük bir mutluluk. Hedefe de ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

KARSIYAKA'NIN BURSA'DA İLK RAKİBİ ADAM VOLEYBOL

KARŞIYAKA, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak final etabındaki ilk maçında yarın Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılılar Cumartesi günü Başkent ekibi İlbank, Pazar günü ise Adana takımı Çukurova Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.