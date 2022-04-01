Arkasspor zor virajda

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde lider Halkbank'ı 3-1 yenerek dördüncü sıraya yükselen İzmir Temsilcisi Arkas Spor bugün normal sezonun son haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'a konuk olacak. Şırnak Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Kendisi gibi ilk dört mücadelesi veren 17 galibiyeti bulunan Spor Toto ile çekişen İzmir temsilcisi, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

MUTLAKA KAZANMASI GEREK

Lacivert-beyazlılar, galip gelmesi halinde ilk dörtteki yerini koruyarak şampiyonluk umudunu sürdürecek. İzmir ekibi, rakibine yenilirse ilk dörtteki yerini tehlikeye atacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden ligde heyecanın daha da arttığını belirterek, "Halkbank galibiyeti hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım oldu. Allpower Akü Cizre Belediyespor'u da yeneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ALTEKMA'YA ZOR RAKİP

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 8 hedefleyen dokuzuncu sıradaki Altekma, normal sezonun son haftasında bugün evinde üçüncü sırada yer alan Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. İzmir temsilcisi, ilk yarıda deplasmanda 3-2 yendiği Ziraat Bankkart'a rövanşı vermek istemiyor. Altekma'ya evinde Ziraat Bankkart'ı yenmesi sekizincilik için yetmiyor. Alkema rakibini yenmesi ve bir diğer İzmir ekibi Arkas Spor'un da Cizre Belediye'yi mağlup etmesi gerekiyor.