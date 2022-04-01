Bahçesehir Koleji avantajlı döndü

FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 77-71 mağlup etti. İstanbul ekibi rövanş maçını 6 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak. Bahçeşehir Koleji, rövanş karşılaşmasını kazanması ya da 5 sayıya kadar farkla kaybetmesi halinde adını finale yazdıracak. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "İnşallah yolumuz final. Kupayı da Türkiye'ye kazandıracağız" dedi. Yücel, "Kazandık, zorlu olacağını biliyorduk. Takım çok iyi mücadele etti. Çok şükür sayı avantajıyla birlikte İstanbul'a geliyoruz. İnşallah yolumuz final" diye konuştu.

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