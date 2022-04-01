VakıfBank avantajı kaptı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Türk derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup etti final yolunu yarıladı. Sarısiyahlılar, 25-21 ve 25-20 ile setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü sette 25-22 ile sonuca giden Fenerbahçe Opet durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete çok iyi başlayan ev sahibi ekip, seyircisinin desteğini de arkasına aldı bu seti 25-18, maçı 3-1 kazandı. Rövanş, F.Bahçe ev sahipliğinde 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Turu geçen takım finalde İtalyan devi Imoco Volley ile karşılaşacak. CEV Şampiyonlar Ligi kupasını, Türk takımlarından Vakıfbank 4, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı birer kez kazandı.