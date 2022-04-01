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Haberler Spor VakıfBank avantajı kaptı

VakıfBank avantajı kaptı

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk derbisinde Fenerbahçe Opet’i yenerek final için ilk adımı attı

1.4.2022

VakıfBank avantajı kaptı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Türk derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup etti final yolunu yarıladı. Sarısiyahlılar, 25-21 ve 25-20 ile setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü sette 25-22 ile sonuca giden Fenerbahçe Opet durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete çok iyi başlayan ev sahibi ekip, seyircisinin desteğini de arkasına aldı bu seti 25-18, maçı 3-1 kazandı. Rövanş, F.Bahçe ev sahipliğinde 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Turu geçen takım finalde İtalyan devi Imoco Volley ile karşılaşacak. CEV Şampiyonlar Ligi kupasını, Türk takımlarından Vakıfbank 4, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı birer kez kazandı.

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