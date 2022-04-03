Altın adam Kayaalp

MACARİSTAN'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı. Rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi. Elemelerde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile yaptığı karşılaşmayı teknik üstünlükle kazanan Rıza, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Dariusz Attila Vitek, yarı finalde de Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi mağlup etmişti. 77 kiloda ise Yunus Emre Başar, finalde Ermeni Malkhas Amoyan ile karşılaştı. İlk devreyi 3-0 önde tamamlayan Yunus Emre, üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 4-3 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

BİR GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYA

AHMET Uyar, grekoromen stil 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Ahmet, bronz madalya maçında Ermeni Hrachya Poghosyan ile karşılaştı. İlk devreyi 5-0 önde tamamlayan Ahmet, rakibini 6-5 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya kazandı. Emre, bronz madalya müsabakasında Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaştı. Büyüklerde ilk kez mücadele eden Emre, rakibini tuş ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI GELDİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcularımızı tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.