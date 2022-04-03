Karşıyaka havlu attı

Kaf-Kaf, filede İlbank’a yenilerek bir üste lige çıkma şansını kaçırdı
3.4.2022
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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda Karşıyaka, Adam Voleybol'dan sonra dün İlbank'a da yenilerek Sultanlar Ligi'ne yükselme şansını yitirdi: 3-0. Mücadelenin ilk setini 25-13 yenik kapatan KSK, ikinci bölümü de 25-20 geride noktaladı. Rakibi karşısında son seti de 25-18 kaybeden Kaf-Kaf maçtan 3-0 yenik ayrıldı. İzmir ekibi bugün Bursa'da saat 14.30'da Çukurova Belediyespor ile formalite maçına çıkacak.