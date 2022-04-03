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Haberler Spor Karşıyaka havlu attı

Karşıyaka havlu attı

Kaf-Kaf, filede İlbank’a yenilerek bir üste lige çıkma şansını kaçırdı

3.4.2022

Karşıyaka havlu attı
Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda Karşıyaka, Adam Voleybol'dan sonra dün İlbank'a da yenilerek Sultanlar Ligi'ne yükselme şansını yitirdi: 3-0. Mücadelenin ilk setini 25-13 yenik kapatan KSK, ikinci bölümü de 25-20 geride noktaladı. Rakibi karşısında son seti de 25-18 kaybeden Kaf-Kaf maçtan 3-0 yenik ayrıldı. İzmir ekibi bugün Bursa'da saat 14.30'da Çukurova Belediyespor ile formalite maçına çıkacak.
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