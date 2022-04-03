KSK 3 puan avında

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkışa geçen Karşıyaka, bugün düşme hattındaki Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparmak için çıkacak. İstanbul Alemdağ Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Burak ve Yunus'un sezonu daha önce kapattığı yeşil-kırmızılılarda cezası süren Ertuğrul ile sakat Ferdi forma giyemeyecek. Kaf-Kaf, sezonun bitimine 6 maç kala 37 puanla 11. sırada haftaya başladı. Modafen ise 30 puanla düşme hattından kurtulma mücadelesi veriyor. Teknik direktör Erman Güraçar, geçen haftaki Çankaya FK beraberliğini galibiyetle telafi ederek gözlerini üst sıralara çevirmek istediklerini söyledi.

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