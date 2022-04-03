Süper Lig’de kritik maç! Fırtına mı, Kartal mı?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligde açık ara lider olan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş'ı konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bordomavililer rakibini ilk yarıdaki gibi mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak, siyah-beyazlılar ise kötü gidişe dur demek istiyor.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ise 1 maçlık cezasının ardından kaledeki yerini alacak. Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak.

DERBİLERDE ÜSTÜN

Bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplamada 5 müsabaka yapan bordo-mavili Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Taraftarı önünde 390 gündür yenilmiyor

TRABZONSPOR, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.