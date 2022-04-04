İbrahim ve Ferhat yine boş geçmedi

İZMİR ve Türkiye'nin cimnastikteki en büyük gururları İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, 2022 yılındaki madalya serilerini Azerbaycan'da da sürdürdü. İki sporcu, Bakü Artistik Cimnastik Dünya Kupası'ndan madalyalarla döndü. Sezona Cottbus Dünya Kupası'nda halka aletinde aldığı altın madalyayla başlayan, geçen ay Kahire Dünya Kupası'nda halkada 2. olan İbrahim Çolak, üst üste 3. kupayı da boş geçmedi. Çolak, Bakü'de halka aletinde 14.766 puanla yine gümüş madalya kazandı. Olimpiyat 3.'sü Ferhat Arıcan da Kahire'deki gümüş madalyasından sonra Bakü'de de paralel barda 14.900 puanla gümüş madalya aldı.