Altınordu fırtınası

Spor Toto 1. Lig'de evinde Adanaspor'u 2-0 yenen Altınordu 4'te 4 yaparak haftalar sonra düşme hattında kurtuldu. İkinci yarıya 7 mağlubiyetle dibe demir atarak başladıktan sonra müthiş bir seri yakalayan kırmızı-lacivertliler, üst üste 4 karşılaşmasını gol yemeden kazandı. Sırasıyla Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurum ve Bereket Sigorta Ümraniye'yi 1-0 mağlup eden Altınordu, Adanaspor engelini de aşmayı bildi. Son olarak 19. haftada ateş hattından çıkıp 20. haftada yeniden düşme potasına giren Altınordu, 30. hafta itibariyle kurtuluş bölgesine geri döndü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu galibiyeti genç sporculara armağan ettiğini söyledi. Sporcuların tribünlerde kendilerine çok büyük destek verdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Pandemi sürecinde genç sporcularımız tribünden uzak kalmışlardı. Yasaklar kalkınca tribündeki yerlerini aldılar ve bizi desteklediler. Adana galibiyetini onlara armağan ediyorum" dedi.

SIRADA İSTANBUL EKİBİ EYÜP VAR

Genç teknik direktör Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti: "Adanaspor maçı öncesinde 3 haftadır gol yemeden kazanıyorduk. Bu maçta da bunu sürdürdük. Şu anda dörtte dört yaptık ve hiç gol yemedik. Tüm planlarımız bu hafta oynayacağımız Eyüpspor maçını kazanmak üzerine olacak."

ADANASPOR MAÇIYLA HEM DÜŞTÜ HEM ÇIKTI

Adanaspor'u evinde oynadığı maçta yenerek 30. haftada düşme hattından çıkan Altınordu, bu kez tersini yaptı. İzmir ekibi 11. haftada deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 yenilerek ateş hattına düşmüştü. Bu süreçte 18 haftanın 17'sini alt sıralarda geçiren İzmir ekibi, son 4 maçta müthiş bir çıkış yakaladı. Futbolcular yükselişlerinin süreceğini ve kümede kalacaklarını söyledi