Ayvalıkgücü bayramı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. Grup'ta takipçisi Yalovaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak kazandığı 1 puanla ligin sona ermesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Ayvalıkgücü Belediyespor'da büyük sevinç yaşanıyor. Yalova dönüşünde ilçe girişinde uzun araç konvoyuyla karşılanan kırmızı-beyazlı kafile, ilçe merkezine kadar meşaleler, davul ve zurna eşliğinde girdi. Yüzlerce taraftar ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulundu. 4 sene sonra profesyonel lig için ilk adımı attıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yönetim ve takımı kutluyorum. Rehavete kapılmadan önümüzdeki çok önemli iki maçı da kazanarak hedefimiz olan 3. Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" dedi. Kulüp başkanı Suat Taş ise, "Şampiyonluk yolunda tek vücut olmayı başardık. Şimdi Play-Off'a odaklanacağız" diye konuştu. Ayvalıkgücü Belediyespor, 8. Bölge Play-Off Grubu'nda Tekirdağspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor'la karşılaşacak. ■ SUAT SALGIN

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