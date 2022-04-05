TÜRKİYE'NİN tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Turkey), için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen yarış 10 Nisan Pazar günü Bodrum'dan başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek. 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcunun yarışacağı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanacak. İlk etabı 10 Nisan Pazar Günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde start alacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışçılar Aydın'ın ilçelerinden Söke, Ortaklar üzerinden Kuşadası'na gelecek.

HAZIRLIKLARDA SONA GELİNDİ

DEV organizasyonun ilk etabı Kuşadası'nda sona erecek. Hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, herkesi gözü Bodrum'a çevrildi. Dev organizasyon İstanbul'a ise yeni yapılan Çanakkale Köprüsü'nden geçerek varacak.