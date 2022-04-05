Kupa finalinin adresi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finali ile ilgili karar verildi ve TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan yayınlanan büyük organizasyonda Yarı Final 1. maçları ise bu ay içerisinde oynanacak. Kupada ilk yarı final mücadelesi 19 Nisan 2022 Salı günü Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak bu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu karşılaşmadan 1 gün sonra ise Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup kozlarını paylaşacak. Bu mücadele de yine saat 20.30'da oynanacak.

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