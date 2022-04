Macaristan’da destan yazdık

Türkiye Güreş Milli Takımımız Macaristan'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda destan yazdı. Kadın Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu olurken Erkek Milli Takımı'nda ise serbest stil ve grekoromende Avrupa ikinciliğini elde etti. Avrupa'da ilk kez 10 final yapıp, ilk kez 7 altın kazanan milli sporcular bu organizasyonu, tarihinde ilk kez 17 madalya rekoru ile tamamladı. Budapeşte'de gerçekleştirilen ve 37 ülkeden toplam 375 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 30 sporcu ile madalya mücadelesi verdi. Toplam 85 güreşçinin mindere çıktığı kadınlarda Yasemin Adar Yiğit (76 kg) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kg) ile 2 altın, Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg) ile 1 gümüş ve Bediha Gün (55 kg) ile de bronz 1 bronz madalya kazandı. Türkiye kadınlarda takım halinde ilk kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti.

MİLLİLERDEN ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ

Toplam 135 sporcunun mindere çıktığı erkekler serbest stilde ise 6 madalya kazandık. 125 kiloda Taha Akgül 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı, 92 kiloda yarışan genç güreşçi Feyzullah Aktürk de altın madalya ile tarihe imzasını attı. 61 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 65 kiloda Recep Aktaş, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda da Osman Göçen ile 3 bronz madalya daha kazanan milliler, takım halinde Avrupa ikincisi oldu. 155 sporcunun yer aldığı grekoromende stilde de Türkiye önemli başarılara imza attı. Rıza Kayaalp (130 kg) 11. kez Avrupa'nın en büyüğü olurken 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda Murat Fırat da altın madalya kazandı. 77 kiloda Yunus Emre Başar gümüş, 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar ve 82 kiloda da Burak Akbudak bronz madalya aldı. Türkiye grekoromende takım halinde ikinci oldu.

TOPLAM MADALYA SAYISI 338 OLDU

Macaristan'da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları'nda kazandığı madalya sayısı 338'e yükseldi. Millilerin bugüne dek Avrupa'da kazandığı madalya sayısı serbest stilde; 57 altın, 61 gümüş, 80 bronz, kadınlarda; 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve grekoromende de 42 altın, 26 gümüş, 48 de bronza ulaştı. Böylece milliler Avrupa Şampiyonaları tarihinde toplamda 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıkmış oldu.

EROĞLU: TARİHE NOT DÜŞTÜK

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilkleri başardıklarını belirterek, "Tarihe not düştük" dedi. Şampiyonada 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Eroğlu, "Haklı bir gurur yaşıyoruz. Bugün 17. madalyamızı aldık ve tarihe not düştük. Avrupa şampiyonalarında 16 madalyamız vardı, 17 madalyayla rekoru kırdık. İnşallah 18'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.