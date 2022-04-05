Nazilli Belediyespor büyük fırsat tepti

2. Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçırdı. Hafta içinde evinde Uşakspor'a 1-0 kaybeden siyahbeyazlılar 10. sırada yer alırken, 5. Tarsus İdmanyurdu'nu 5 puan geriden takibini sürdürdü. Rakiplerinin kazandığı haftada 2 önemli puan kaybeden Siyah İnciler, son iki maçta kaybettiği 5 puana yanıyor. Teknik direktör Taner Öcal, ligde 4 maçın kaldığını hatırlatarak, "Buradan 12 puan çıkarmayı hedefliyoruz. Son iki maçımızda 1 puan almak bizi üzdü. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

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