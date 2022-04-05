TFF’de deprem

Türk futbolu dün flaş bir gelişme ile sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa ederken Özdemir'in bu kararının altında aldığı yoğun eleştiriler olduğu iddia edildi. Özdemir, özelllikle son dönemde Merkez Hakem Kurulu'nun icraatları, yayıncı kuruluşun belirlenememesi ve yönetim kurulunda gerçekleşen üst üste istifalar nedeniyle eleştiriliyordu. Bu istifaların perde arkasında ise Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki fikir ayrılıklarının olduğu ifade edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Nihat Özdemir'in yerine sezon sonuna kadar Servet Yardımcı başkanlık edecek.

AYRILIRKEN AÇIKLAMA YAPMADI

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Başkanımız Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." Öte yandan yönetim kurulu toplantısında istifa eden Özdemir, daha sonra Yayın İhale Komisyonu üyele- ri, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Bu toplantının ardından tesislerden ayrılan Özdemir, basın mensuplarının açıklama talebini geri çevirdi.

KULİSLERDE BİRÇOK İSİM DOLAŞIYOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasından sonra yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. Olağanüstü seçime gidecek TFF'de başkanlık için önemli isimler gündeme geldi. Kulislerde konuşulan isimler şöyle: TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi. İsmi geçen Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Farklı bir mevki peşinde değilim" dedi. Ağaoğlu yayın ihalesi ile ilgilide "Bir an önce karar verilmek zorunda. Görüşlerimizi federasyona ilettik" diye konuştu.

UİLENBERG DE BIRAKTI

TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldı. Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg, yazılı bir açıkama yayınlayarak istifa ettiğini açıkladı. Uilenberg'in yazılı olarak sunduğu istifa mektubunda, "Sevgili hakemler, 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupasına aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır Hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim" ifadelerine yer verdi.