Yalıkavakspor ligde ilki yaşadı

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde zirve hesapları yapan ikinci sıradaki Yalıkavakspor, kendisi gibi üst sıraları hedefleyen takipçisi Konyaaltı Belediyespor'la evinde 29-29 berabere kaldı. İlk devreyi 16-15 önde kapatan mavi-beyazlılar, ikinci yarıda çok kötü bir yönetim sergileyen karşılaşmanın hakemlerine takıldı. Birçok pozisyonda Konyaaltı Belediyespor'u kollayan Bilal Karaman, Alpaslan Korkmaz hakem ikilisi, konuk ekip lehine 9 kez 7 metre atışına karar verirken, 29-29 biten maçın sonunda Yalıkavak'ta hakemlere büyük tepti vardı.

BAŞKAN ESEN'DEN TEPKİ

Yalıkavakspor Kulüp Başkanı Mehmet Esen karşılaşmanın hakemlerine isyan etti. Esen, "Bizler Türkiye hentbolunun değer kazanması için mücadele ederken, şampiyonluk mücadelesi verirken, parkede maç kazanamayacağını anlayanlar masabaşı oyunlara başvuruyor. Bugün gördük ki rakibimiz tam 9 kez 7 metre atışı kazanıyor ve 8'ini gole çevirerek skora katkı sağlıyor. Bunu verenler kim? Nerede görülmüş 9 kez 7 metre atışı kararı. Böyle hakemleri maçlarımıza istemiyoruz, bizi oynayarak yenin, ayak oyunları ile değil" dedi. ■ SERVET SARUN