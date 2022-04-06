Çeşme Bld şampiyon

İzmir Süper Amatör Lig Sami Gider Sezonu'nda Play-Off maçlarında Beyaz Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, son maçında Ege Üniversitesi'ni 2-1 yenerek grup şampiyonu oldu, adını Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yazdırdı. F Grubu'nda oynadığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 28 puan ve averajla lider Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlikspor'un ardında 2. sırada tamamlayarak adını Play-Off'a yazdıran Çeşme Belediyespor, 10 takımın 2 grupta, tek devreli lig usulü mücadele ettiği maçlarda Asarlık Gençlikspor, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Karabağlar Futbol Kulübü ve Ödemişspor ile birlikte Bölgesel Amatör Lig mücadelesi verdi.

ÇEŞME'DE YER YERİNDEN OYNADI

Grubunu 13 puan ile zirvede tamamlayarak şampiyon olan Çeşme Belediyespor'da çok büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmanın ardından uzun araç konvoyu ile ilçeye giriş yapan Çeşme Belediyespor, şampiyonluğu taraftarları ile doyasıya kutladı. Çeşme'de yer yerinden oynadı. ■ SERVET SARUN