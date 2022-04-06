Fatih Terim için flaş iddia

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in şok istifasının ardından üst üste iddialar gelmeye devam ediyor. Önceki gün ilk olarak şu an vekaleten görevi yöneten Servet Yardımcı, TFF eski başkan vekili Hüsnü Güreli, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin isimleri gündeme gelirken, dün flaş bir iddia daha gündeme geldi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim'in ismi TFF başkanlığı için konuşulmaya başlandı. İsmi daha önce de başkanlık için geçen Terim'e yakın çevresinden bu konuda yoğun bir baskı olduğu öğrenildi. Bu haberlerin ardından sosyal medyadan da başarılı hoca için birçok mesaj paylaşıldı. Terim'in henüz net bir karar vermediği belirtildi. Bu iddialar karşısında Fatih Terim'in henüz bir açıklama yapmaması da iddiaları güçlendiriyor.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

TFF, Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılacağını resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da olacağı belirtildi. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 17 Haziran Cuma günü aynı saatte olacağı söylendi

"BAŞKANLIĞA ADAY DEĞİLİM"

İSMİ zaman zaman TFF başkanlığı için anılan Rıdvan Dilmen konuyla ilgili soruları yanıtladı. Dilmen, "TFF başkanlığı kolay bir iş değil. Söylediğiniz özellikleri yapabileceğime kesin inanıyorum. Ama bu ben adayım anlamına gelmiyor. Futbolun iyi yere gelmesi için federasyon başkanı olmama gerek yok. Fakat futbolun söylediğiniz özelliklerle saha içine girmeden saha dışında halledebilecek, siyasetten uzak, fazla kulüpçü olmama, en önemlisi de şeffaf olmalı. Federasyon başkanı adayı falan değilim. Türk futbolunda yapabileceğim ne varsa ki; yapacağıma da inanıyorum her türlü göreve her zaman hazırım. Federasyon başkanlığı dışında" dedi.

"GEREKİRSE DAVA AÇARIZ"

İZVAK, yaşanan olayların ardından İzmir kulüplerinin haklarını korumak adına dava açmaya hazırlanıyor. Özellikle Uilenberg'in ayrılırken söylediği sözlerin çok önemli olduğu vurgusu yapan İZVAK Başkanı Ali Erten, "Görevden alınan hakemler İzmir takımlarımızın onlarca maçını yönetti. Bu maçların sonuçları doğal olarak tartışmalı hale geldi. Son günlerde zirveye ulaşan kaos ortamını sonlandıracak adil bir karar alınmalı. Şampiyon olan takımlara hakları elbette teslim edilmeli, ancak bu yıl ligden düşme kaldırılmalı. Klasman dışı kalan hakemler dahil olmak üzere İzmir ekiplerinin bu sezon tüm maçlarını inceleyip elde ettiğimiz verilerle gerekirse hukuk yoluna başvuracağız. Küme düşmenin kaldırılması kaybolan adalet duygusunun açtığı yaraları az da olsa saracaktır" dedi.

"ANLIK BİR OLAY DEĞİL"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etmesinin ardından çok önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, "Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Geldiğim günden beri yıpratıldım. İnanın bu adamlarla asla uğraşılmaz. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi. Öte yandan dün de TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.