Muğla Atletikspor’a Söke Latmos’dan çelme

Kadınlar 3. Lig F Grubu'nda sezona Nazilli Belediyespor'u 4-2 ve Denizli Kaplanlarspor'u 5-1 yenerek 2'de 2 yaparak başlayan Muğla Atletikspor, evinde Söke Latmos Sayrakçı Gençlikspor'a diş geçiremedi: 2-2. 8. ve 35. dakikalarda Olivia İnalgöz'ün golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. Aydın temsilcisi, 50. dakikada Simge Güngördü ve 59. dakikada Dilem Doğan'ın kendi kalesine attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Muğla Atletikspor, 3. maçında çelme yedi ve lider Uşak 64 Belediye Gençlik'in 5 puan gerisine düştü.

DİĞER