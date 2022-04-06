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Haberler Spor Muğla Atletikspor’a Söke Latmos’dan çelme

Muğla Atletikspor’a Söke Latmos’dan çelme

6.4.2022

Muğla Atletikspor’a Söke Latmos’dan çelme
Kadınlar 3. Lig F Grubu'nda sezona Nazilli Belediyespor'u 4-2 ve Denizli Kaplanlarspor'u 5-1 yenerek 2'de 2 yaparak başlayan Muğla Atletikspor, evinde Söke Latmos Sayrakçı Gençlikspor'a diş geçiremedi: 2-2. 8. ve 35. dakikalarda Olivia İnalgöz'ün golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. Aydın temsilcisi, 50. dakikada Simge Güngördü ve 59. dakikada Dilem Doğan'ın kendi kalesine attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Muğla Atletikspor, 3. maçında çelme yedi ve lider Uşak 64 Belediye Gençlik'in 5 puan gerisine düştü.
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