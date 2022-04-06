Nazilli Belediyespor kadınlarda gönül aldı

Kadınlar 3. Lig F Grubu'nda ilk 3 maçında puanla tanışmayan Nazilli Belediyespor, 4. haftada sahasında Bodrumspor A.Ş.'yi 4-0 yenerek, ilk kez puanla tanıştı. Zeynep, Kadriye, Elif, Nihal, Cansu, Sinem, Pelin, Meltem, Gamze, Şennur, Hüsna'dan oluşan ilk 11'le Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası'na çıkan siyahbeyazlılar, ilk yarıyı 5 ve 45. dakikalarda Sinem'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Naz-Naz, 60'ta Gamze Deveci ile farkı üçe çıkardı: 3-0. 71'de yeniden sahneye çıkan Gamze skoru 4-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı, kendine geldi. Nazilli Belediyespor, 5. haftada Aydın derbisinde Söke Latmos Sayrakçı Gençlik'e konuk olacak. ■ İHSAN KARATAŞ

DİĞER