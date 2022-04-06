Uşak 64 Belediye fırtınası dinmiyor

Kadınlar 3. Lig F Grubu'nda Uşak 64 Belediye Gençlikspor fırtınası esiyor. Söke Latmos Sayrakçı Gençlik'i 8-0, Bodrumspor A.Ş.'yi 3-0 ve Nazilli Belediyespor'u 5-1'lik skorlarla yenerek liderlik koltuğuna oturan kırmızı-siyahlılar, 4. haftada Denizli Kaplanlarspor'u da 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Uşak 64 Belediye Gençlikspor, 10. dakikada Rabia, 29, 41 ve 78'de Begüm, 46'da Elif'in golleri ile coşarken, 4'te 4 yaptı. Teknik sorumlu Aydın Kaya, "Her hafta oyun anlamında üstüne koyarak ilerliyoruz, hedefimiz şampiyonluk" dedi. Uşak 64 Belediye Gençlikspor, 9 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de ilk yarının son maçında ikinci sırada yer alan Muğla Atletikspor'u konuk edecek. ■ SERVET SARUN

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