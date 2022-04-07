Bakasetas yolcu gibi

TRABZONSPOR'DA sezona damga vuran isimlerden Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer olacağı iddia edildi. Bakasetas'ın sözleşmesinde "12 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesinin olduğu, Portekiz temsilcisinin de bu parayı ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanan Bakasetas'ın yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı, yıllık 2.5 milyon Euro alacağı kaydedildi.

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BU sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan oyuncu, takımına 8 gol, 8 asistlik katkı yaptı. Bu arada Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek" ifadelerini kullandı.