Altay’da büyük şok

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da sezonun bitimine 7 hafta kala şok bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte 6 yıldır başkanlık görevini sürdüren Özgür Ekmekçioğlu dün istifa etti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası kümede kalma savaşı veren camiada şok etkisi yarattı. Yönetim kurulu yaptığı son toplantıda bu sürpriz gelişme sonrası 21-28 Nisan tarihlerinde genel kurul kararı aldı. Kulüpte kongreye kadar Başkan Vekili Levent Doğanoğlu'nun başkanlık görevini yerine getirmesine karar verildi.

HESAPLAR DİVAN KURULU'NDA

Kulübü 3. Lig'de 10 milyon dolar borçla devraldıklarını, mevcut borcun ise tüm yönetici alacakları dahil olmak üzere 19 milyon 500 bin Dolar olduğunu belirten Özgür Ekmekçioğlu, "Göreve geldiğimiz gün 3 TL olan dolar bugün artık 15 TL'ye kadar yükseldi. Altı yıl önce devraldığımız borç, bugün yaklaşık 150 milyon TL. Kulübümüzün şu anda yabancı futbolcularımıza sadece iki aylık gecikmiş maaş ve ara ödeme borcu bulunmaktadır. Yerli oyuncu borçları da dahil olmak üzere tüm hesaplarımız Yüksek Divan Kurulu'muza sunulmuştur" şeklinde yorum yaptı.

'ŞANLI TARİHİMİZDE YERİMİZİ ALDIK'

"Yeni yönetimin Büyük Altay'ı Süper Lig'de bırakacağına inancımız tam" diyen Emekçioğlu, "Folkart ve Icrypex ile tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşmalarını imzaladık. Proje başladığında sadece iki tribünü bulunan ve renkleri mavi-beyaz olarak dizayn edilen stadımızı, Milletvekilimiz Hamza Dağ, İTO Başkanımız Mahmut Özgener, camiamız ve taraftarımız ile el ele vererek bugünkü siyah-beyaz ve üç tribünlü haline getirdik. Sportif başarı açısından da beş yılda üç şampiyonluk kupasıyla yine şanlı tarihimizdeki yerimizi aldık" dedi.

DÜŞME HATTINDA GİDEN GİDENE

Süper Lig'de düşme potasında son 4 basamakta yer alan 3 kulübün de başkanının istifa etmesi dikkat çekti. Önce Göztepe'nin en büyük hissedarı Mehmet Sepil'in istifasıyla başlayan süreç, geçtiğimiz günlerde lig sonuncusu Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek'in görevden ayrılmasıyla devam etmişti. Dün gidenler kervanına Ekmekçioğlu da katıldı. Ekmekçioğlu, 3. Lig'den aldığı Altay'ı Süper Lig'e kadar taşıyarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

TARAFTARDAN İSTİFA YORUMU

BAŞKAN Özgür Ekmekçioğlu'nun görevi bırakmasının ardından bazı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterirken bazıları ise destek verdi. İşte o yorumlardan bazıları: - Çok zamansız ve neden? - Serkan Özbalta neden ayrıldı o zaman? - Neden şimdi? Sezon sonunu bekleseydin. - Keşke takım küme düşmeden bu hareketi görseydik. - Büyük başkan her şey için teşekkür ederiz. Bu takım size çok şey borçlu. - 3 şampiyonluk, 1 stat. Teşekkürler başkanım. - Hayırlı olsun başkanım.