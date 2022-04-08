Göz-Göz’ün milli gururları

ANTALYA'DA düzenlenen Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması'nda Göztepe rüzgarı esiyor. 6 Nisan'da antrenman atışları ile başlayan ve Almanya, Slovenya, Özbekistan, Fransa ve Türkiye'nin katıldığı organizasyona Göztepe Kulübü'nden Yasemin Ecem Anagöz ve Zeynep Köse de katıldı. Dün Klasik Yay Kadınlar sıralama atışlarında Yasemin Ecem genel klasmanda 8. olarak milli takım adına yarışma hakkını da elde etti. Yasemin ile birlikte Ezgi Başaran ve Aslı Er, 9 Nisan'da başlayacak takım atışlarında milli takımı temsil edecek. Zeynep Köse ise sıralamada 20. olarak yarışmaya bireysel olarak devam edecek. İlkbahar Okları Yarışması, 10 Nisan'da sona erecek.

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