Manisa FK tetikte

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'u yenerek Play-Off için tekrar umutlanan Manisa Futbol Kulübü, gözünü 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Yılport Samsunspor'la oynayacağı maça çevirdi. 40 puanla 8. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 2 puan önünde yer alan rakibiyle 'Ya tamam ya devam' maçına çıkacak. Manisa FK kazanması halinde hem rakibini altına alacak hem de haftayı bay takım olarak geçirecek 6. sıradaki Erzurum BŞB'yle farkı 4 puana indirecek. Manisa FK kazanamaması halinde Play-Off umutlarını mucizelere bırakacak.

Siyah-beyazlı yönetim, kadınlar ve 18 yaşından küçüklere maçları bedava yaparken, biletleri kapalı tribün 10 TL, kale arkası 8 TL olarak açıkladı. Samsunspor maçının çok önemli bir viraj olduğunu belirten teknik direktör Turgay Altay, "Bolu zaferinin taçlanması için kazanmak zorundayız. Kendi oyun feslefemizi sahaya yansıtıp, taraftarlarımızın da desteğiyle sonuca gitmek istiyoruz. 6 puanlık maçı kazanırsak gözümüzü 6. sıraya çeviririz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTULAR

Manisa FK'da, oyuncular ve yöneticilerin öğrencilerle buluşmalar devam ediyor. Futbolculardan Hakan Barış, Marvin Gakpa ve Berke Kayar, dün Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşide buluştu. Yönetim kurulu üyeleri Özcan Nalbantlar ve Seyit Ali Özmen'in de yer aldığı buluşmada öğrencilere siyah-beyaz atkı ve forma hediye ettiler. ■ CÜNEYT HASÇELİK