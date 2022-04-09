Bal-Kes’in kader günü

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, bugün deplasmanda kader maçına çıkacak. Oynadığı son 7 maçı kazanamayan ve 11 puanla ligin dibine çakılı kalan Bal-Kes, eğer bugün dışarıda oynayacağı maçta Adanaspor'a mağlup olursa ligin bitimine 7 hafta kala küme düşen ilk ekip olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Kritik randevu beIN Sports Max 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

EN ZOR MAÇI

Oynadığı 28 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 23 yenilgi alan, transfer yasağını bir türlü açamayan Balıkesirspor'un düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan 34 puanlı Altınordu ile arasında 23 puan fark bulunuyor. Ege ekibi Balıkesir, tarihinin en zor maçını oynayacak.



9 SEZON ÖNCE 2. LİG'DEYDİ

Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 maç kala düşme korkusunu ensesinde iyice hisseden Balıkesirspor, eğer kalan maçlarda iddiasını sürdüremezse 9 sezon sonra 2. Lig'de mücadele edecek. En son 2012-2013 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta boy gösteren ve şampiyon olarak 1. Lig'e adını yazdıran Bal-Kes, 2013-2014 sezonunda da 1. Lig'de şampiyon olarak 39 yıllık Süper Lig hasretine son verdi ve 2014-2015 sezonunda da Süper Lig'de mücadele etti.

8 SEZON 1. LİG'DE OYNADI

Ancak devler liginde 1 sezon tutunabilen Balıkesirspor, 2015-2016 sezonundan itibaren de tekrar 1. Lig'de oynamaya başladı. Ancak bu sezon umduğunu bulamayan Ege temsilcisi bir kez daha düşmenin eşiğine geldi. Kırmızı-beyazlılar istediği sonuçları alamadığı takdirde yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek. Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Adanaspor önünde mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.