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Haberler Spor Bundesliga’da ilk kez oruç molası verildi

Bundesliga’da ilk kez oruç molası verildi

9.4.2022

Bundesliga’da ilk kez oruç molası verildi

Bundesliga'nın 26. hafta erteleme maçında Mainz 05 ile Augsburg, 6 Mart Çarşamba günü karşı karşıya geldi. Bild gazetesinin, 'Bu içme molası Bundesliga'nın tarihine geçti' başlığıyla verdiği habere göre mücadelenin 65. dakikasında top auta gittikten sonra hakem Matthias Jöllenbeck, maçı hemen başlatmadı ve Mainz 05'in 26 yaşındaki oyuncusu Niakhate'ye işarette bulundu. Niakhate'nin, kaleci Robin Zentner'in verdiği şişeden su içtiği ve ardından oyuna devam edildiği aktarılan haberde, 'Bundesliga tarihinde ilk kez ramazanda içme molası yaşandı' ifadelerine yer verildi.

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