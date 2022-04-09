F.Bahçe Safiport finale yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport, finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyodu 28-23 üstün bitirdi. İkinci periyotta 13-0'lık seri yakalayan ve ilk kez öne geçen ZVVZ USK Prag, devre arasına 45-38 önde gitti. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Çekya temsilcisi, son bölüme 63-59'luk üstünlükle girdi. Dördüncü periyoda 13-0'lık seriyle giriş yapan ve tekrar öne geçen Fenerbahçe Safiport, mücadeleden 83-74 galip ayrıldı ve finale çıktı. Fenerbahçe Safiport, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket'in rakibi oldu. İki takım arasındaki final karşılaşması, 10 Nisan Pazar günü yapılacak.