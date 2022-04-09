’İşimi aşkla yapıyorum’

MACARİSTAN'IN başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal, işini aşkla yaptığını, başarısının arkasında yaptığı sporu çok sevmesi ile yoğun çaba ve gayretinin olduğunu söyledi. Büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 22 yaşındaki Kamal, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı. Daha önce 2 kez finalde kaybettiğini belirten Kamal, Budapeşte'de elde ettiği başarının kendisi için bir başlangıç olacağını söyledi. Kamal, "Sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum. Başarımın arkasında çok çalışmak ve güreşi çok sevmek yatıyor. Başarımın devamı gelecek" diye konuştu.

KOLU KIRILDI İDMANA ÇIKTI

ANTRENÖR Süleyman Güngör, Kerem Kamal ile 12 yıldır beraber çalıştıklarını ifade etti. Güngör, "Başarılı olmak için fazlasıyla fedakarlık yapıyor. Diğer sporcular 2 saat antrenman yaparken o daha fazla idmanda yer alıyor. Bıraksak akşama kadar güreş yapar. 12 yıl önce Kerem Kamal'ın antrenman sırasında kolu kırıldı. Sabah kolu kırıldı alçıya alındı öğleden sonra kırık kolla antrenmana geldi. Kolu kırık antrenman yapıyorduk. O yüzden hiç bırakmaz, hangi şartta olursa olsun mücadelesini sürdürür" diye konuştu.