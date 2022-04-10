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Haberler Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bodrum'dan start aldı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bodrum'dan start aldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) bugün başladı. Bodrum- Kuşadası etabıyla start alan yarışta sporcular, 8 etapta bin 303 kilometre pedal çevirecek.

10.04.2022, 10:25

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bodrum’dan start aldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladı.

Etabın startı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Bodrum İskele Meydanı'ndan verildi.

Turun 207 kilometrelik ilk etabına, 25 takımdan 167 bisikletçi katıldı.

Bisikletçiler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan etabı tamamlayarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaşacak.

Etap, Kuşadası Limanı önündeki finiş alanında sona erecek.

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