İlk veda Malatya’dan

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Kritik karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'in düşen ilk takımı oldu. 23'te Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Ertaç'ın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği top Traore'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu: 0-1.

POZİSYONLARI HARCADILAR

73'te Umut'un sağ kanattan ceza alanına yolladığı pasta topla buluşan Serginho'nun yakın mesafeden şutu direğin sağından auta çıktı. 74'te kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da ceza alanı dışında topla buluşan Tetteh'in uzak mesafeden çektiği sert şutu kaleci Okan son anda kornere çeldi. 75'te Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Tetteh'in kafayla kale önüne indirdiği top defansa çarpıp kaleye giderken kaleci Okan son anda topu tokatlayarak uzaklaştırdı. Maç 1-0 sona erdi ve Yeni Malatya Süper Lig'e veda etti.