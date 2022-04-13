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Haberler Spor 12 Dev Adam’da Ataman dönemi

12 Dev Adam’da Ataman dönemi

13.4.2022

12 Dev Adam’da Ataman dönemi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene sonrası başantrenörlük koltuğuna 2014-16 yıllarında da görev yapan A.Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman getirildi. Ataman hem A.Efes'i hem milli takımı çalıştıracak. Başarılı antrenör yarın saat 11.00'de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak. Koçluk kariyerine 1996 yılında Türk Telekom ile başlayan Ergin Ataman sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climamio Bologna, Beşiktaş, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının koçluğunu yapmıştı. A.Efes, Euroleague 2021'de Ergin Ataman önderliğinde Final Four'da zafere ulaşarak kupayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getirmeyi başarmıştı.
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