Denizli’ye taraftardan büyük tepki var

ALTAŞ Denizlisporlu taraftarlar, Tuzlaspor yenilgisi sonrasında kulübün sosyal medya hesaplarında eleştiri oklarını teknik direktör Mesut Bakkal ile futbolcular Aissati, Gökhan ve Djedje'ye yönelttiler. Yeşil-siyahlı futbolseverler, 5-1'lik Kocaelispor galibiyetiyle futbolcuların ve teknik heyetin havaya girdiklerini öne sürerken, Tuzlaspor karşısında hiç varlık gösteremeyen taktiksel anlayışın ve ilk 11 belirlemenin teknik heyetin yanlışı olduğu görüşleri ağırlık kazandı.

'SAHAYA ÇIKAN KADRO ELEŞTİRİSİ'

TARAFTARLARIN yorumlarından bazıları şöyle: Orhan Usta: 'Bugün bu maç Mesut hocama yazar. Geçen hafta çok iyi hazırladığı plan ve oyun için tebrik ettik. Bu hafta ise yanlış oyuncu tercihleri ilk 11 de, hem de maç içinde bu kadar açık alan bırakarak hemen her pozisyonları gol olacaktı adamların. Oyun içinde oyuna hamle yapamadın hocam.' Oğuz Yılmaz: '90 dakika sahada olmayan Aissati ye nasıl dayandın Mesut hocam. Lopez e prefosyonel futbolcu lisans ı kim vermiş merak ediyorum. Eze'yi en iyi tanıyan oğuz nasıl ilk 11 başlamaz.' Yusuf Özen: 'Arka arkaya 3 galibiyet aldılar, fakat hemen acayip şekilde şımarmışlar. Eğer haftaya Keçiören i yenin kendinizi affettirin. Yoksa bu takım bir daha bu seyirciyi çok ama çok zor bulur. Herşey biter.' Doğan Yüce: 'Djedje ile Aissati mahvettiler takımı. Buna Gökhan süzen de dahil resmen sahada gezindiler. 6 puanlık maçı mahvettiler, yazıklar olsun.'

HOROZ'U ORUÇ VURDU

DENİZLİSPOR'UN tecrübeli orta saha oyuncusu Aissati'nin Tuzlaspor maçında oruçlu olduğu ortaya çıkarken, performansının düşük olması buna bağlandı. Kocaelispor maçında da oruçlu olan 33 yaşındaki Faslı yıldızın, Tuzlaspor maçında daha kötü oynaması maç saatine bağlandı. Öte yandan Kocaelispor maçında yedek soyunan futbolcular Erdal Akdari, Bünyamin Balat ve Muhammet Özkal'ın oruçlu oldukları için Tuzlaspor maçı kadrosundan çıkarıldıkları öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP