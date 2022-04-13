Manisa FK alttaki rakiplerle oynuyor

SPOR Toto 1. Lig'de Boluspor ve Samsunspor zaferleriyle Play-Off için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, kalan 6 maçında da alt sıralardaki rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Bu hafta düşme potasının bir basamak üzerindeki 15. Altınordu'ya konuk olacak siyah-beyazlılar, ardından küme düşen Balıkesirspor'u ağırlayacak. Ardından sırasıyla yine düşme potasındaki Kocaelispor'la deplasmanda rakip olacak Manisa FK, bir sonraki hafta ateş hattındaki Bursaspor'u ağırlayacak, son iki hafta 11. sıradaki Keçiörengücü'yle dışarda, 10. Tuzlaspor'la sahasında karşılaşacak. 6. sıradaki Erzurum BŞB'yle 4 puan farkı eritme adına avantajlı olduklarını belirten teknik patron Turgay Altay, "Hedefe ulaymak için çalışacağız" dedi.

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