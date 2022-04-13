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Manisaspor küme düştü

Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden Tarzan ilk kez mücadele ettiği BAL’da tutunamayarak Süper Amatör Lig’e kadar geriledi

13.4.2022

Manisaspor küme düştü

TÜRK futboluna bir dönem damga vuran, Süper Lig'de de mücadele eden Manisaspor, Süper Amatör Lig'e düştü. Ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan; Adem Büyük, Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Hakan Balta, Holosko, Selçuk İnan, Sezer Öztürk, Uğur İnceman, Volkan Babacan gibi yıldızların forma giydiği, Ersun Yanal ve Mustafa Denizli'nin teknik adam olarak görev aldığı Manisaspor, ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) de tutunamayarak Süper Amatör Lig'e geriledi.

Tarzan, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e, 2017- 2018'de 1. Lig'e ve 2018-2019'da da 2. Lig'e mendil salladı. 2019-2020 sezonunda 3. Lig 1. Grup'ta aldığı 6 ceza puanı, 0 puan ile ligin son sırasında yer alarak küme düşen, sonrasında TFF'nin pandemi nedeniyle ligden düşmeleri kaldırması ile 2020-2021 sezonunda da 3. Lig'de mücadele eden, transfer yasaklısı olduğu için kadrosunun güçlendiremeyen Manisaspor, Manisa Sanayispor ve Salihli Belediyespor'un altında kalarak, statü gereği veda etti. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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