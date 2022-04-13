Türkiye Bisiklet Turu’nda Philipsen rüzgarı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü etabını Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 121.8 kilometrelik Çeşmeİzmir etabı geçildi. Yarışa, 25 takımdan 162 bisikletçi katıldı. Çeşme'deki 1508 yılında II. Bayezid tarafından inşa ettirilen Çeşme Kalesi'nden verilen start ile başlayan etap, Ildır'dan geçerek Karaburun'a devam etti.

İZMİR'İN İLÇELERİ BÜYÜLEDİ

Daha sonra Çeşme-İzmir yoluna çıkan bisikletçiler, Urla kavşağından dönerek Güzelyalı yönüne gitti. Daha sonra İzmir'e giren sporcular, Karşıyaka İskelesi önünde finiş gördü. Son bölümü sprinterlerin büyük mücadelesine sahne olan etabı 2 saat 35 dakika 19 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ilk sırada bitirdi. Avustralya'nın Bike- Exchange-Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves ikinci, Malezya'nın Global 6 Cycling takımından İspanyol Miguel Fernandez Ruiz 3. oldu.

ÜÇÜNCÜ ETAP ZAFERİNİ KAZANDI

İlk 2 etabı ikinci sırada tamamlayan Philipsen, genel klasmanda liderliği Kaden Alexander Groves'dan devraldı. 24 yaşındaki bisikletçi Philipsen, Türkiye'deki 3. etap zaferini kazandı. Groves ise turda ilk gün üçüncü, ikinci gün birinci, üçüncü gün de ikinci olarak podyumda yer aldı. Turun 4. etabında genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu Jasper Philipsen giyecek. Philipsen, sprint liderinin giydiği yeşil mayonun da sahibi oldu. Ancak turun 4. etabında yeşil mayoyu Groves taşıyacak.

ÜÇ GÜNDE 3 FARKLI LİDER

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3 etap sonunda 3. kez genel klasman lideri değişti. İlk gün Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, ikinci gün Groves, üçüncü gün ise Philipsen genel klasmanda liderliğe yükseldi. Philipsen, "Dün yeterli hıza ulaştım ama genel klasman liderliğinde 1 gün kalabileceğim. Geçen seneye göre daha iyi durumdayım" dedi.

İZMİRLİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü etabı Çeşme-İzmir arasında yapılırken, İzmirliler yarışa çok büyük ilgi gösterdi. Çeşme'den başlayıp, Karşıyaka İskele'de son bulan yarışları izlemek için sporseverler geçiş noktalarını doldurdu. Özellikle yarışseverler, turun başlamasının ardından bisikletçilerin geçtiği Narlıdere, Balçova, Göztepe, Konak, Basmane ve Karşıyaka'daki yerlerini almaya başladı. 25 takımdan 162 bisikletçinin büyük bir mücadele verdiği yarışlarda İzmirliler, Türk bayrakları açtı ve yaşanan büyük mücadeleyi cep telefonlarına kaydetti.

10 SPORCU KAZA YAPTI

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dün Çeşme-İzmir etabında da talihsiz bir kaza yaşandı. Finişe 2.4 kilometre kala 10 sporcunun karıştığı bir kaza meydana geldi. Sporcuların durumunu son derece iyi olduğu belirtildi. Önceki gün de 158 km'lik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında da kazalar yaşanmış ve sporculara sağlık görevlileri müdahalede bulunmuştu.

İZMİR-MANİSA ETABI KOŞULACAK

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bugün 147 kilometrelik İzmir-Manisa etabı geçilecek. Sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na tırmanacak. İlk 3 etapta ön sıralarda yer alan sprinterlerin zorlanacağı yarış sonunda genel klasman liderliğinin bir tırmanışçıya geçmesi bekleniyor. Yarış 10.50'de Konak Meydanı'ndan başlayacak.