Arkas Spor kupada şampiyon oldu

ERKEKLER AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'ndaki nefes kesen mücadelenin setleri 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8 sonuçlandı.

Final müsabakasının en skorer isimleri 22'şer sayıyla şampiyonluğa büyük katkı koyan Nicholas Hoag ve Gabriel Candido oldu. 4'ü blok olmak üzere 12 sayıyla Mirza Lagumdzija galibiyetin mimarları arasına girerken bu oyuncuları 3'ü blok 9 sayıyla Mustafa Cengiz, 2'si blok 8 sayıyla James Mcdonnell, takip etti. Kaptan Ulaş Kıyak ise turnuvanın en değerli oyuncu ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.