  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas Spor kupada şampiyon oldu

Arkas Spor kupada şampiyon oldu

Sivas’ta oynanan final maçında İzmir ekibi Galatasaray’ı tie-break setinde mağlup ederek kupanın sahibi oldu

14.4.2022

Arkas Spor kupada şampiyon oldu

ERKEKLER AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'ndaki nefes kesen mücadelenin setleri 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8 sonuçlandı.

Final müsabakasının en skorer isimleri 22'şer sayıyla şampiyonluğa büyük katkı koyan Nicholas Hoag ve Gabriel Candido oldu. 4'ü blok olmak üzere 12 sayıyla Mirza Lagumdzija galibiyetin mimarları arasına girerken bu oyuncuları 3'ü blok 9 sayıyla Mustafa Cengiz, 2'si blok 8 sayıyla James Mcdonnell, takip etti. Kaptan Ulaş Kıyak ise turnuvanın en değerli oyuncu ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA