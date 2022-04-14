F.Bahçe’de Löw askıda

Fenerbahçe, yeni sezon planlamasına devam ederken Joachim Löw'den vazgeçme aşamasına geldi. Sarı-lacivertlilerin Alman teknik adamın yüksek maliyeti sebebiyle Löw'den vazgeçeceği konuşuluyor. F.Bahçe'nin Löw'den vazgeçmesinden sonra hedefinin yabancı isim olması durumunda Jorge Jesus tercih edilecek, Kanarya'nın hedefi yerli olursa da İsmail Kartal ile devam edilecek,

VALENCİA DA GİDİYOR

Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, tecrübeli futbolcu Enner Valencia hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ekvador basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe ile 2023 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun sezon bitiminde sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı belirtilirken yeni adres açıklandı. Haberde Valencia'nın ABD'ye gideceği belirtildi. Ekvadorlu golcünün MLS'te oynamaya hazırlandığı kaydedildi.