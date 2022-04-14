Göztepe’de bir ayrılık daha var

SÜPER Lig'de küme düşme sınırındaki Göztepe'de ayrılıklar devam ediyor. Geçen hafta Cherif Ndiaye'yi Çin temsilcisi Shanghai Port'a satan İzmir ekibinde transferin gözde isimlerinden Obinna Nwobodo da takımdan ayrıldı.

Kendisiyle ara transfer döneminde de ilgilenen Amerika Birleşik Devletleri ekibi Cincinnati'den gelen teklifi kabul ettiğini açıklayan Nijeryalı futbolcu, "Ligin ilk yarısından itibaren birçok kulüp bana transfer teklifinde bulundu. O dönemde başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Göztepe'de kalmam gerektiğini bana iletti. Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden geldiğinin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. ABD'den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi" dedi. 29

KARŞILAŞMADA OYNADI

Geçen sezon Macaristan'ın Ujpest takımından transfer edilen Nwobodo, ilk senesinde 31 lig maçına çıktı. Bu sezon ise 29 müsabakada oynadı.

GÖZ-GÖZ'DE EGE'NİN EN ACI GÜNÜ

GÖZTEPE'NİN genç golcüsü Ege Özkayımoğlu anne acısı yaşadı. İzmirspor ve Altay'da futbol oynayan antrenör Şakir Özkayımoğlu'nun oğlu olan Göztepeli futbolcunun annesi Arzum Özkayımoğlu vefat etti. Yaklaşık 1.5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Arzum Özkayımoğlu'nun cenazesi dün öğle namazına müteakip İzmir Göztepe İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEHMET SEPİL PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

GÖZTEPE'DE başkanlıktan istifa eden ve kulübü satışa çıkaran Mehmet Sepil'in hazirana kadar kulübü resmen devredeceği kaydedildi. İzmir ekibine Rasmus Ankersen, Hulusi Belgü ve Alim Emiroğlu talip olmuştu.