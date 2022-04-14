Pınar KSK kayıp

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. Hafta erteleme karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'a 84-77 yenildi. Yeşilbeyazlıların etkili silahlarından birisi olan Hooland erteleme maçı olması nedeniyle forma giymedi. İlk bölüme Pınar Karşıyaka Baye ve Tyus'un köşelerden attığı üçlük basketlerle 6-0 önde başladı. Bursaspor'un üst üste 5 hücumdan sayı bulamaması sonrasında İzmir temsilcisi üstünlüğü tamamen eline geçirdi ve farkı giderek açtı, ilk bölümü 29-16 önde kapattı.

İKİNCİ YARI YOKLARI OYNADI

2. bölüme daha etkili başlayan Bursaspor, açılan ve çift hanelerde olan sayı farkını Ömer Utku Al ile eritmeyi başardı. Pınar Karşıyaka Tyus'un pota altındaki etkili oyunuyla üstünlüğü yeniden eline geçirip farkı bir ara 16 sayıya da çıkarsa soyunma odasına 3 sayılık üstünlükle 45-48 önde gitti. 3. periyoda kötü başlayan Kaf-Kaf, farkın erimesine engel olamazken skor üstünlüğünü ilk kez rakibine verdi: 62-60. Son periyotta oldukça tutan oynayan KSK, hücumlardan eli boş dönünde maçta ilk kez 9 sayı geriye düştü: 72-63. İzmir temsilcisi, kalan dakikalarda oyuna ortak olamayınca karşılaşmayı 84-77 kaybetti.