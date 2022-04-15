Barış için oynadılar

Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rusya'nın açtığı savaş sonrası Ukrayna'da yaşananlara tepki ve savaş alanındaki insanlara yardım göndermek için yapılan bu anlamlı maçı konuk ekip 3-1 kazandı. Dinamo Kiev, 15. dakikada Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti. 25'te Emre Kılınç'ın pasında Halil ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu, şutunda direği geçemedi. Konuk ekip Dinamo Kiev, 28. dakikada Besedin'in golüyle skor 2-0 yaptı. 49'da Halil sağ çaprazdan vurdu, top uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

KİEV TURA DEVAM EDECEK

59'da Arda orta sahayı hızlıca geçip, sağ kanattaki Barış Alper Yılmaz'ı gördü, Barış ceza sahası dışında sağ çaprazdan uzak direğe çok şık vurdu ve ağları sarstı: 1-2. 80'de Kravchenko'nun ceza sahası içine yerden gönderdiği topu Tsygankov düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-3. Maç 3-1 sona erdi. Luce'nin takımı, "Barış için maç" turunun ilk ayağında önceki gün Polonya'da Legia Varşova ile oynamış ve mücadeleyi 3-1 kazanmayı başarmıştı. Kiev temsilcisi, Galatasaray'dan sonra da Borussia Dortmund ve Dinamo Zagreb gibi takımlarla oynayacak.

"UMARIM BARIŞ BİRAN ÖNCE GELİR"

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanan dostluk maçının ardından konuk ekibin teknik direktörü Mircea Lucescu, "Barış için oynuyoruz. Bizim için çok önemli, biz buradaki maçla Ukrayna'da olanlara dikkat çekiyoruz. Buraya gelenlere çok teşekkür ederim. Tabii ki çok antrenman yapamıyoruz. Bu şekilde maçlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Umarım barış bir an evvel gelir" dedi.

Maç öncesinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, 2000-2002 arası Galatasaray'ı, 2002-2004 arası Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Lucescu, uzun yıllar Ukrayna'da Shakhtar ve Dinamo Kiev'de başarılara imza attıktan sonra 2017-2019 yılları arasında ise A Milli Takımımızda görev yapmıştı.